Trophy Tour | Roma accoglie la coppa dell' Europeo | segui le tappe in diretta

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @serena_sartini: Trophy tour della coppa degli europei a Roma #Euro2021 #Europei #UEFA #Trophytour - serena_sartini : Trophy tour della coppa degli europei a Roma #Euro2021 #Europei #UEFA #Trophytour - sportli26181512 : Trophy Tour, la coppa dell'#Europeo sbarca a #Roma: segui le tappe in diretta: Il trofeo di Euro 2020 è sbarcato ne… - pietroscogna : E' partito stamattina da Roma, città sede della gara inaugurale, il Trophy Tour di #EURO2020 ???? - Bibbi_Espagnet : RT @RomaEURO2020: ?? UEFA EURO 2020, il Trophy Tour inizia da Roma. ?? Mercoledì 21, la conferenza stampa, in diretta sulla nostra pagina Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Trophy Tour

Da oggi è scattato il countdown per il torneo Uefa che vedrà partecipare 24 nazionali, con la prima tappa delche vede protagonista la Capitale . Questa mattina è infatti sbarcata a Roma ...La sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato in occasione della partenza del, vale a dire il viaggio del trofeo degli Europei 2020 che la squadra vincitrice solleverà a Wembley l'11 luglio: ' Questo è il calcio che ci piace, altro che Superlega . Un evento sportivo ...Da Piazza del Campidoglio fino all’Olimpico: è partito il conto alla rovescia per l’Europeo [Jacopo Aliprandi] ...Il trofeo di Euro 2020 è sbarcato nella capitale: si parte dal Campidoglio per proseguire a Palazzo Senatorio e Colosseo, poi la Terrazza del Pincio, Ponte Sant'Angelo fino allo Stadio Olimpico ...