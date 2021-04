Trieste, l’invasione di meduse nel golfo: “Ecco perché si verifica” (Di martedì 20 aprile 2021) Il golfo di Trieste anche oggi è stato il teatro di una invasione di meduse, in particolare nei pressi di Molo Audacie e sulle rive della città Giuliana. Non è la prima volta che accade quest’anno, già nelle scorse settimane il tratto di mare antistante al capoluogo del Fvg era stato invaso da un “tappeto” di Rhizostoma pulmo, meduse bianche con il bordo blu, che secondo gli scienziati non sono particolarmente pericolose per l’uomo. Le immagini dell’invasione di meduse nel golfo di Trieste hanno fatto il giro del web e sono diventate subito virali. meduse a Trieste, sono pericolose? Il bloom delle meduse Rhizostoma pulmo, conosciute anche come polmone di mare, è divenuto un fenomeno abbastanza ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 20 aprile 2021) Ildianche oggi è stato il teatro di una invasione di, in particolare nei pressi di Molo Audacie e sulle rive della città Giuliana. Non è la prima volta che accade quest’anno, già nelle scorse settimane il tratto di mare antistante al capoluogo del Fvg era stato invaso da un “tappeto” di Rhizostoma pulmo,bianche con il bordo blu, che secondo gli scienziati non sono particolarmente pericolose per l’uomo. Le immagini deldineldihanno fatto il giro del web e sono diventate subito virali., sono pericolose? Il bloom delleRhizostoma pulmo, conosciute anche come polmone di mare, è divenuto un fenomeno abbastanza ...

Advertising

il_piccolo : Non basta l’invasione delle meduse, adesso il mare si colora di rosso.Le correnti stanno infatti portando milioni d… - romi_andrio : RT @il_piccolo: Ecco come l'esperto spiega il fenomeno - il_piccolo : Ecco come l'esperto spiega il fenomeno - mariacr28250504 : RT @il_piccolo: Continua l'invasione di #meduse nel golfo di #Trieste. Qui - il_piccolo : Continua l'invasione di #meduse nel golfo di #Trieste. Qui -