Tribunale Madrid | vieta a Fifa e Uefa di bloccare la Superlega

Il Tribunale di Madrid ha emesso una sentenza in cui nega sia alla UEFA e la FIFA di frenare la realizzazione della nuova Superlega. L'UEFA attraverso la voce di Ceferin ha attaccato i dodici club che hanno deciso di aderire a questo nuovo campionato. Anche Macron, Draghi e Johnson hanno chiarito che cercheranno di non far iniziare questa Superlega per non rischiare di distruggere l'interesse per i campionati Nazionali.

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale Madrid

Il caso Superlega continua ad impazzare in tutta Europa. Arriva anche una sentenza preliminare deldiche salvaguarda il lancio della nuova competizione La nascita della Superlega sta scuotendo dalle fondamenta il mondo del calcio. Tra coalizioni, comunicati ufficiali, smentite, ...Undiha vietato alla Uefa e alla Fifa qualsiasi misura contro il lancio della Superlega, il progetto di una competizione calcistica privata promosso da 12 club europei. Lo indica l'Afp, ...Secondo 'Marca', non potranno imporre divieti a club o giocatori fin quando non sarà esaminata la questione. Intanto, la Uefa starebbe trattando con un fondo di investimento per una Champions da 7 mil ...Superlega, in favore del campionato dei supericchi del calcio è arrivato un primo pronunciamento favorevole. Si tratta del Tribunale di Madrid che ha prodotto un’ordinanza cautelare a favore della Sup ...