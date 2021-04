Tribunale Madrid: «Fifa e Uefa non possono bloccare Superlega» (Di martedì 20 aprile 2021) Il Tribunale di Madrid ha emesso una sentenza preliminare che proibisce alla Uefa e alla Fifa di bloccare il lancio della Superlega. Lo riporta l’agenzia Reuters. Inoltre, Uefa e Fifa, secondo il Tribunale di Madrid, non potranno imporre sanzioni a club e giocatori fino a quando il caso non sarà preso interamente in considerazione. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Ildiha emesso una sentenza preliminare che proibisce allae alladiil lancio della. Lo riporta l’agenzia Reuters. Inoltre,, secondo ildi, non potranno imporre sanzioni a club e giocatori fino a quando il caso non sarà preso interamente in considerazione. L'articolo

Advertising

DNAJUVE1897 : RT @CalcioFinanza: Tribunale Madrid: «Fifa e Uefa non possono bloccare Superlega né sanzionare i club» - LaskaJuventus : RT @CalcioFinanza: Tribunale Madrid: «Fifa e Uefa non possono bloccare Superlega né sanzionare i club» - ConversoGian : RT @CalcioFinanza: Tribunale Madrid: «Fifa e Uefa non possono bloccare Superlega né sanzionare i club» - viglianesi : Tribunale Madrid: '#Fifa e #Uefa nn possono bloccare la #SuperLeague né sanzionare i club.' Quindi attaccatevi al… - hbk_89 : RT @CalcioFinanza: Tribunale Madrid: «Fifa e Uefa non possono bloccare Superlega né sanzionare i club» -