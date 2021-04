Trash Italiano torna attivo | spiegato il motivo della scomparsa

Advertising

_DonTellMe : RT @lovingharwasred: mediaset che vive grazie a trash italiano e lo denuncia - Sport_Fair : Cosa è successo a Trash Italiano? Finalmente tutta la verità: riaperte le pagine - avdorzen : RT @cescooooooo: MEDIASET HA QUERELATO TRASH ITALIANO ? - marscarc : RT @ahoy_mat: Maria De Filippi a trash italiano: - louehzcvte : RT @cescooooooo: MEDIASET HA QUERELATO TRASH ITALIANO ? -

Ultime Notizie dalla rete : Trash Italiano

La pagina diha pubblicato un comunicato ufficiale in replica alle recenti dichiarazioni di Gabriele Parpglia. Quest'ultimo ha condiviso sul suo account Instagram, un articolo da lui scritto sul ...'C he fine ha fatto? ' è la domanda che si sono posti in tanti negli ultimi giorni. La famosa pagina Instagram è scomparsa dai social per qualche giorno: alla base di tale decisione, si leggeva su ...E' tornato, dopo una breve assenza dai social e dal web, il sito Trash Italiano. Dalle storie del profilo Instagram la spiegazione della chiusura ...Trash Italiano è tornato. Per un po’ Trash Italiano non sarà disponibile Dopo esserci presi questo tempo per valutare la situazione siamo sereni, e contiamo di poter risolvere nei prossimi giorni ogni ...