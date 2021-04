Trash Italiano sparito da tutti i social, svelato il motivo: “Azione legale corposa e immediata intentata da Mediaset” (Di martedì 20 aprile 2021) I profili social di Trash Italiano sono improvvisamente spariti. La pagina, che tra le diverse piattaforme contava circa 5 milioni di follower totali, sarebbe stata “chiusa a causa di un’Azione legale corposa e immediata intentata da Mediaset“, questo è quanto riportato da Giornalettismo in un articolo a firma di Gabriele Parpiglia. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo le tappe di questa vicenda. Da 4 giorni gli account Instagram e Twitter di Trash Italiano sono irraggiungibili e il sito internet risulta “temporaneamente non disponibile“. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dal momento che la pagina stava aumentando sempre più i propri consensi e, com aveva fatto sapere il fondatore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) I profilidisono improvvisamente spariti. La pagina, che tra le diverse piattaforme contava circa 5 milioni di follower totali, sarebbe stata “chiusa a causa di un’da“, questo è quanto riportato da Giornalettismo in un articolo a firma di Gabriele Parpiglia. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo le tappe di questa vicenda. Da 4 giorni gli account Instagram e Twitter disono irraggiungibili e il sito internet risulta “temporaneamente non disponibile“. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dal momento che la pagina stava aumentando sempre più i propri consensi e, com aveva fatto sapere il fondatore, ...

Advertising

_xSaudadee : RT @VERSACEHADID: la mediaset ha iniziato una causa contro trash italiano - buonaprimavera_ : TUTTE LE PAGINE TRASH (OLTRE TRASH ITALIANO) HANNO RIMOSSO VIDEO DI PROGRAMMI MEDIASET - dentrouncasino : NO NO NOOO È TORNATO TRASH ITALIANO - dena6978 : @amicii_news Però durante gli anni gli facevano comodo i video su trash italiano ?? - komodino_ : Sbaglio o da trash italiano è sparito anche il video di me wa mata wii (quello di tik tok)? ?? -