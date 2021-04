Trash Italiano ricompare sui social | arriva subito il commento di Chiara Ferragni

Advertising

szalex7 : Secondo me nella questione di trash italiano c’entrano anche i suoi commenti sugli eliminati di Amici?? - veronjixa : RT @lounanobastardo: trash italiano è tornato, ed io che ci avevo sperato - kolossax : RT @cescooooooo: MEDIASET HA QUERELATO TRASH ITALIANO ? - ilfoglio_it : Senza gif e memi di Trash Italiano, senza la Isoardi e con il terremoto Superlega a prendersi la copertina, l'Isola… - _DonTellMe : RT @lovingharwasred: mediaset che vive grazie a trash italiano e lo denuncia -

Ultime Notizie dalla rete : Trash Italiano

La pagina diha pubblicato un comunicato ufficiale in replica alle recenti dichiarazioni di Gabriele Parpglia. Quest'ultimo ha condiviso sul suo account Instagram, un articolo da lui scritto sul ...'C he fine ha fatto? ' è la domanda che si sono posti in tanti negli ultimi giorni. La famosa pagina Instagram è scomparsa dai social per qualche giorno: alla base di tale decisione, si leggeva su ...Trash italiano: il popolare account Instagram e il sito erano scomparsi da qualche giorno. Ecco che cosa c'è stato dietro a questa vicenda.E' tornato, dopo una breve assenza dai social e dal web, il sito Trash Italiano. Dalle storie del profilo Instagram la spiegazione della chiusura ...