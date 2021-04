Trash Italiano: profilo bloccato per un’azione legale della Mediaset? (Di martedì 20 aprile 2021) Mediaset ha costretto Trash Italiano a chiudere i suoi profili social? E’ la domanda che si stanno ponendo molti utenti dopo l’indiscrezione che è stata data da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Al momento non sarebbero chiari i motivi dell’azione legale intrapresa dall’azienda contro Marco D’Annolfi, fondatore delle pagine social. Trash Italiano era sparito dal 14 aprile dal web. In poche ore erano scomparse sia le pagine Instagram che quelle di Twitter e il relativo blog. La pagina Instagram creata da Marco D’Annolfi contava circa 3milioni e 700mila follower, e si basava su gif e meme presi dal mondo televisivo, tutti di natura squisitamente Trash, come suggeriva il titolo. un’azione legale da parte della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021)ha costrettoa chiudere i suoi profili social? E’ la domanda che si stanno ponendo molti utenti dopo l’indiscrezione che è stata data da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Al momento non sarebbero chiari i motivi dell’azioneintrapresa dall’azienda contro Marco D’Annolfi, fondatore delle pagine social.era sparito dal 14 aprile dal web. In poche ore erano scomparse sia le pagine Instagram che quelle di Twitter e il relativo blog. La pagina Instagram creata da Marco D’Annolfi contava circa 3milioni e 700mila follower, e si basava su gif e meme presi dal mondo televisivo, tutti di natura squisitamente, come suggeriva il titolo.da parte...

cocoXIV : @andreants2 Una Lancome, l'altra Trash Italiano. OK! - maaparliamodime : Trash italiano è tornato #tzvip - b87771977 : @thisis_CU @cescooooooo Trash italiano era nella casa e non me ne sono accorta? - iwbyslave : RT @lastgiuli: trash italiano querelato Aiello arrestato per traffico di stupefacenti frizzantino questo aprile raga - Methamorphose30 : RT @giuvannuzzo: Curiosità. Giornalettismo e Trash Italiano (il sito) fanno parte dello stesso network. -