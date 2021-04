Trash Italiano è tornato: “Ci siamo presi del tempo per valutare la situazione”. Ecco come sono andate le cose (Di martedì 20 aprile 2021) Trash Italiano è tornato. A darne la notizia è stato lo stesso profilo Instagram ufficiale della pagina, oggi 20 aprile, scrivendo: “come avrete notato, abbiamo disattivato per qualche giorno i profili di Trash Italiano su Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok. Sebbene crediamo di aver operato sempre correttamente, abbiamo preferito procedere in questo modo per prudenza, a seguito di una diffida ricevuta da un primario player che ha contestato l’uso da parte nostra di alcuni estratti dei suoi programmi. Dopo esserci presi questo tempo per valutare la situazione siamo sereni, e contiamo di poter risolvere nei prossimi giorni ogni incomprensione o fraintendimento in relazione alla nostra attività”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021). A darne la notizia è stato lo stesso profilo Instagram ufficiale della pagina, oggi 20 aprile, scrivendo: “avrete notato, abbiamo disattivato per qualche giorno i profili disu Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok. Sebbene crediamo di aver operato sempre correttamente, abbiamo preferito procedere in questo modo per prudenza, a seguito di una diffida ricevuta da un primario player che ha contestato l’uso da parte nostra di alcuni estratti dei suoi programmi. Dopo esserciquestoperlasereni, e contiamo di poter risolvere nei prossimi giorni ogni incomprensione o fraintendimento in relazione alla nostra attività”. ...

