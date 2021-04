Traffico Roma del 20-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Buon pomeriggio non molto ilregistrato sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione degli Avo sul raccordo e consolari restano difficoltà ad Ostia Antica per un incidente avvenuto sulla via Ostiense all’altezza della rotatoria di Castel Fusano possibili chiusure per consentire i rilievi del caso in Prati chiusa alvia Crescenzio tra Piazza Cavour e Piazza Adriana nelle due direzioni che diretto verso Piazza Risorgimento deve passare da Piazza Cavour chi deve andare in Direzione Piazza Cavour deve passare per via Terenzio e girare a sinistra in via Cola di Rienzo ricordiamo i lavori che in via della Pisana determinano il transito a senso unico tra via dei Grimaldi via di San Giovanni eudes in quest’ultima direzione questo tratto e quindi chiuso in direzione di via Aurelia ...