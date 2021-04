Tottenham, niente Super League: l’annuncio ufficiale degli Spurs (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tottenham ufficialmente fuori dalla Super League europea: il comunicato degli Spurs che fanno dietrofront Il Tottenham ha annunciato ufficialmente la propria uscita dalla Super League attraverso un comunicato. Queste le dichiarazioni del presidente Daniel Levy. «Ci rammarichiamo per l’ansia e il turbamento causati dalla proposta ESL. Abbiamo ritenuto importante che il nostro club partecipasse allo sviluppo di una possibile nuova struttura che cercasse di garantire meglio il fair play finanziario e la sostenibilità finanziaria, fornendo al contempo un supporto significativamente maggiore per la piramide calcistica più ampia. Crediamo che non dovremmo mai stare fermi e che lo sport dovrebbe rivedere costantemente le competizioni e la governance per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)ufficialmente fuori dallaeuropea: il comunicatoche fanno dietrofront Ilha annunciato ufficialmente la propria uscita dallaattraverso un comunicato. Queste le dichiarazioni del presidente Daniel Levy. «Ci rammarichiamo per l’ansia e il turbamento causati dalla proposta ESL. Abbiamo ritenuto importante che il nostro club partecipasse allo sviluppo di una possibile nuova struttura che cercasse di garantire meglio il fair play finanziario e la sostenibilità finanziaria, fornendo al contempo un supporto significativamente maggiore per la piramide calcistica più ampia. Crediamo che non dovremmo mai stare fermi e che lo sport dovrebbe rivedere costantemente le competizioni e la governance per ...

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham niente Superlega, perchè il Bayern Monaco ha detto no: bilanci ok, '50%+1' e rispetto delle tradizioni ... le inglesi Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham sono state ... Dunque perchè rifiutare? Perchè il Bayern Monaco ha detto NO alla Superlega? Bilanci ok e niente ...

Superlega dei ricchi? insieme, i debiti delle 12 squadre sfiorano gli 8 miliardi Ad ogni modo proprio queste tre squadre, non avrebbero per niente i conti a posto ed i soldi ... Chelsea - 1.510 milioni Tottenham - 1.280 milioni Barcellona - 1.173 milioni Real Madrid - 901 milioni ...

Mourinho svuota l'ufficio Spurs: "Non mi serve una vacanza" Esonerato dal Tottenham Hotspurs nella tarda mattinata di ieri, José Mourinho è stato intercettato da Sky UK mentre tornava a casa, il tutto dopo aver svuotato il suo ufficio: “Non ho niente da dire, ...

