Torre Annunziata. Maurizio Cerrato ucciso a colpi di cric e coltellate: ha difeso la figlia (Di martedì 20 aprile 2021) Una morte assurda. Maurizio Cerrato, 61 anni, è stato aggredito e ucciso a colpi di cric e una coltellata al torace dopo un litigio per futili motivi legati ad un parcheggio. L’omicidio è avvenuto in via IV Novembre, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. I Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire la dinamica del fatto e rintracciare l’omicida. Maurizio Cerrato è stata prima colpita con un cric e poi pugnalato a morte. Il sessantenne avrebbe difeso la figlia durante una discussione relativa al parcheggio in un garage. Inutile la corsa all’ospedale San Leonardo di Catellammare. La ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 aprile 2021) Una morte assurda., 61 anni, è stato aggredito edie una coltellata al torace dopo un litigio per futili motivi legati ad un parcheggio. L’omicidio è avvenuto in via IV Novembre, a, in provincia di Napoli. I Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire la dinamica del fatto e rintracciare l’omicida.è stata primata con une poi pugnalato a morte. Il sessantenne avrebbeladurante una discussione relativa al parcheggio in un garage. Inutile la corsa all’ospedale San Leonardo di Catellammare. La ...

Advertising

Twitt_Germano : @Apndp Giorno Antonello. Avrebbe decisamente più ragione di chiedere giustizia, la ragazza a cui hanno ammazzato il… - pola1945 : RT @claudio_2022: Ucciso per difendere la figlia, il sindaco di Torre Annunziata: 'Omicidio brutale' - SoniaLaVera : RT @claudio_2022: Ucciso per difendere la figlia, il sindaco di Torre Annunziata: 'Omicidio brutale' - unjversalee : ua dovete vedere come sta mio padre quando nominano o fanno vedere torre annunziata in tv - JPCK72 : RT @claudio_2022: Ucciso per difendere la figlia, il sindaco di Torre Annunziata: 'Omicidio brutale' -