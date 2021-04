Torino, ristoratori e commercianti bloccano la tangenziale: richieste garanzie per riaperture (Di martedì 20 aprile 2021) Decine di ristoratori e commercianti hanno bloccato la tangenziale sud di Torino, all’altezza di Collegno, per chiedere garanzie sulle riaperture delle loro attività. Ancora troppo restringenti le misure anti Covid. “Vogliamo chiarezza e tornare a lavorare di sera“, dichiara uno dei portavoce dei commercianti. Successivamente, i manifestanti hanno invertito la marcia e stanno proseguendo in direzione nord. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Decine dihanno bloccato lasud di, all’altezza di Collegno, per chiederesulledelle loro attività. Ancora troppo restringenti le misure anti Covid. “Vogliamo chiarezza e tornare a lavorare di sera“, dichiara uno dei portavoce dei. Successivamente, i manifestanti hanno invertito la marcia e stanno proseguendo in direzione nord. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

