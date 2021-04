Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly: "Ecco come Tom Cruise mi ha aiutata a superare la paura di volare" (Di martedì 20 aprile 2021) L'attrice Premio Oscar Jennifer Connelly ha rivelato che, per girare Top Gun: Maverick, Tom Cruise l'ha molto aiutata a superare la sua paura di volare. Jennifer Connelly, attrice Premio Oscar che fa parte del cast di Top Gun: Maverick, ha raccontato di come Tom Cruise è intervenuto per aiutarla a superare la paura di volare, una fobia che la star aveva da molto tempo. Jennifer Connelly, 50 anni, ha partecipato al Graham Norton Show online e durante la chiacchierata avuta con Graham Norton ha parlato di Top Gun: Maverick, il tanto atteso sequel del cult anni '80. La ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) L'attrice Premio Oscarha rivelato che, per girare Top Gun:, Toml'ha moltola suadi, attrice Premio Oscar che fa parte del cast di Top Gun:, ha raccontato diTomè intervenuto per aiutarla aladi, una fobia che la star aveva da molto tempo., 50 anni, ha partecipato al Graham Norton Show online e durante la chiacchierata avuta con Graham Norton ha parlato di Top Gun:, il tanto atteso sequel del cult anni '80. La ...

