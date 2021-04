Tiziano Ferro, il TZN 2021 tour è stato cancellato: riprogrammazione, biglietti (Di martedì 20 aprile 2021) cancellato il tour nazionale di Tiziano Ferro, TZN 2021. Live Nation Italia è al lavoro per la riprogrammazione degli spettacoli Ancora in ritardo le riaperture per il mondo dello spettacolo e degli eventi live, a causa del Covid: il TZN 2021, il tour di Tiziano Ferro che avrebbe dovuto avere luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più importanti stadi italiani è stato cancellato. Live Nation, si apprende, sta lavorando per poter annunciare quanto prima la sua riprogrammazione, che avrà luogo nell’estate del 2023 e prevede di comunicare le nuove date entro settembre 2021. Il calendario del nuovo tour includerà le ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021)ilnazionale di, TZN. Live Nation Italia è al lavoro per ladegli spettacoli Ancora in ritardo le riaperture per il mondo dello spettacolo e degli eventi live, a causa del Covid: il TZN, ildiche avrebbe dovuto avere luogo dal 6 giugno al 18 luglionei più importanti stadi italiani è. Live Nation, si apprende, sta lavorando per poter annunciare quanto prima la sua, che avrà luogo nell’estate del 2023 e prevede di comunicare le nuove date entro settembre. Il calendario del nuovoincluderà le ...

