Tifosi granata contro Galliani: siamo indignati (Di martedì 20 aprile 2021) di Francesco La Monica Che alla fine sarebbe prevalsa la linea Galliani c'era da aspettarselo. La decisione di sospendere immediatamente il campionato di Serie B, proprio sotto la spinta dell'attuale AD del Monza, è arrivata nel momento "giusto", attendendo l'episodio "giusto". L'esplosione di contagi da COVID-19 avvenuta in casa Pescara, non ha fatto altro che dare modo al celebre "Condor" brianzolo di fiondarsi sulla preda e "spolparla" fino alla fine. Un'occasione irripetibile per chi, in sede di mercato, ha speso fior di milioni per poi ritrovarsi, a quattro giornate dal termine, a distanza quasi siderale dalle prime due posizioni in classifica che significherebbero promozione diretta. Fa nulla se per chiudere in tempo la stagione ed evitare disguidi con le varie Federazioni, per ciò che concerne le convocazioni in Nazionale, occorrerà giocare quattro volte in ...

pino_nostro : RT @fabbricainter: Il presidente del Toro Cairo può dare del giuda a Marotta e Agnelli, ma l'editore Cairo non può imporre più o meno diret… - grekodandies : @jokervero @WazzaFit @frigiola Non me ne frega un cazzo dove giocherò. Fin quando ci sarà una maglia granata me lo… - tvoggi : SALERNITANA: TRE RECUPERI PER LO SPRINT I tifosi granata puntano il dito contro Galliani, ma la Lega B ha deciso pe… - StefanoSte66 : RT @scantambeuo: Due parole da parte dei tifosi granata a Florentino Perez 1) mafioso di merda stai zitto 2) a zero Fusi è finita - dilevrano_mimmo : RT @fabbricainter: Il presidente del Toro Cairo può dare del giuda a Marotta e Agnelli, ma l'editore Cairo non può imporre più o meno diret… -