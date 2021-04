Tifosi del Chelsea esultano | “Abbiamo salvato il calcio”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo l’annuncio del Manchester City e il comunicato che le inglesi sono tutte fuori dalla Super Lega,del. I supporters dei blues hanno cantato dinanzi lo Stamford Bridge, con birre e cori: “We saved football,il”. In Inghilterra, quindi, la Super Lega non si farà. Si attendono i comunicati delle ultime 6 rimaste, le tre italiane e le spagnole. Foto: First Sports L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

il capitano del Liverpool ha convocato una riunione con i 'colleghi' di Premier per prendere una posizione unitaria, mentre i tifosi sono sul piede di guerra. Fuori da Stamford Bridge, quelli del Chelsea hanno bloccato i pullman. Le ultime notizie, addirittura, parlano già delle prime dimissioni: il presidente del Manchester United, Ed Woodward, secondo alcuni media, avrebbe già dato le dimissioni Sembrerebbe che già stasera s... Dalla bozza del decreto legge che regolerà le riaperture in Italia arriva la doccia gelata per il mondo del calcio e dello sport in generale. Sì alla presenza dei tifosi in zona gialla soltanto a part...