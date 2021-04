Thiem, la depressione dopo la gioia Slam: 'Sono finito in un buco nero' (Di martedì 20 aprile 2021) Vincere cambia la vita, la carriera, ma non è detto che sia sempre in meglio. È uno dei tanti paradossi del tennis che diventa evidente davanti a questo bizzarro 2021 di Dominic Thiem, praticamente ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) Vincere cambia la vita, la carriera, ma non è detto che sia sempre in meglio. È uno dei tanti paradossi del tennis che diventa evidente davanti a questo bizzarro 2021 di Dominic, praticamente ...

