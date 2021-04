Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) “Dobbiamo lavorare per il futuro e iniziare da subito perche’ non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima”. E’ l’avvertimento del presidente del Consiglio Mario Draghi che mette in guardia il Paese su ciò che potrà accadere in futuro. “L’attuale pandemia- ha spiegato durante un webinar in vista del Global Health Summit – impone di essere meglio preparati. E quindi: sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento, ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Intanto prosegue il ciclo di incontri con le forze politiche e le parti sociali. Dopo un vertice in mattinata con la delegazione di Leu – durante cui è stato richiesto al premier un maggior coinvolgimento del Parlamento – è stata la volta dei sindacati e di Confindustria. Il sindacato chiede di prorogare lo stop ai licenziamenti fino alla durata dell’emergenza. Nelle prossime ore incontreranno il ministro del lavoro Orlando. COPRIFUOCO E SOSTAMENTI, GOVERNO PREPARA IL DECRETO Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) “Dobbiamo lavorare per il futuro e iniziare da subito perche’ non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossima”. E’ l’avvertimento del presidente del Consiglio Mario Draghi che mette in guardia il Paese su ciò che potrà accadere in futuro. “L’attuale pandemia- ha spiegato durante un webinar in vista del Global Health Summit – impone di essere meglio preparati. E quindi: sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento, ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Intanto prosegue il ciclo di incontri con le forze politiche e le parti sociali. Dopo un vertice in mattinata con la delegazione di Leu – durante cui è stato richiesto al premier un maggior coinvolgimento del Parlamento – è stata la volta dei sindacati e di Confindustria. Il sindacato chiede di prorogare lo stop ai licenziamenti fino alla durata dell’emergenza. Nelle prossime ore incontreranno il ministro del lavoro Orlando. COPRIFUOCO E SOSTAMENTI, GOVERNO PREPARA IL DECRETO

