Tg Musica | edizione del 20 aprile 2021

Si intitola 'Ghettolimpo' e uscirà l'11 giugno il nuovo album di Mahmood. Il cantautore ci riprova e dopo il debutto nel 2019 con 'Gioventù bruciata' torna con un lavoro fatto di sonorità urban e rimandi continui a miti greci ed eroi moderni. Un mondo che il vincitore di Sanremo 2020 ha anticipato con il singolo 'Inuyasha' e che diventa fotografia di una generazione per 'Zero', la serie originale di Netflix in arrivo sulla piattaforma il 21 aprile. La storia dà il titolo al nuovo singolo dell'artista di Gratosoglio disponibile su tutte le piattaforme dallo stesso giorno. CANCELLATO IL TOUR DI TIZIANO FERRO, RIMANDATO AL 2023

