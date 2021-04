Test Pirelli, Hamilton in pista a Imola con le gomme da 18 pollici (Di martedì 20 aprile 2021) I Test, Lewis Hamilton, non li ha mai amati troppo . Quelli delle gomme Pirelli in ottica 2022 sono, però, un importantissimo passaggio verso la stagione della rivoluzione tecnica, che vedrà monoposto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) I, Lewis, non li ha mai amati troppo . Quelli dellein ottica 2022 sono, però, un importantissimo passaggio verso la stagione della rivoluzione tecnica, che vedrà monoposto ...

Advertising

autosprint : Test #Pirelli, #Hamilton in pista a Imola con le gomme da 18 pollici ?? - gaia_f1 : Dalla Rivazza dell'Autodromo tutto ok niente Crash per ora della Mercedes per i test Pirelli ( :( ) - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Hamilton ad Imola per i test Pirelli su gomme da 18 pollici: 'Mi sembra un passo indietro' #F1inGenerale https://t.… - F1inGenerale_ : Oggi Lewis #Hamilton in pista ad Imola per test #Pirelli con gomme da 18 pollici. A breve altre foto esclusive su… - F1inGenerale_ : F1 | Hamilton ad Imola per i test Pirelli su gomme da 18 pollici: 'Mi sembra un passo indietro' #F1inGenerale -