Terremoto Superlega in Premier: giocatori spiazzati e contrari, convocati i capitani (Di martedì 20 aprile 2021) Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha chiamato a raccolta i capitani di tutte le squadre di Premier per discutere della Superlega. La notizia della nascita della Superlega Europea ha creato grande confusione e sgomento nel panorama calcistico mondiale, ma nessun campionato ne è stato affetto quanto quello inglese. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 aprile 2021) Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha chiamato a raccolta idi tutte le squadre diper discutere della. La notizia della nascita dellaEuropea ha creato grande confusione e sgomento nel panorama calcistico mondiale, ma nessun campionato ne è stato affetto quanto quello inglese. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Rassegna estera, terremoto #Superlega - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Superlega, terremoto bookmakers: chiuse le scommesse su Champions e scudetto in Serie A, Premier e Liga - LucaQuasimodo : @robypava io penso che chi ha fondato la superlega,abbia messo in preventivo questo terremoto mediatico,e gia sappi… - sscalcionapoli1 : Terremoto bookmaker: chiuse le scommesse su Champions e scudetto in Serie A, Premier e Liga #Superlega - radiotime : Terremoto nel calcio, nasce la #SuperLeague : ecco di che si tratta #FIFA #SuperLeagueOut #SuperLega #JPMorgan… -