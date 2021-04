Terapia intensiva, 12 regioni ancora oltre il 30%: quali sono (Di martedì 20 aprile 2021) In alcune regioni le terapie intensive occupate superano ancora la soglia ritenuta critica (30%): al primo posto vi è la Lombardia. regioni con terapie intensive oltre la soglia critica: l’elenco aggiornato al 20 aprile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) In alcunele terapie intensive occupate superanola soglia ritenuta critica (30%): al primo posto vi è la Lombardia.con terapie intensivela soglia critica: l’elenco aggiornato al 20 aprile su Notizie.it.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 19/04/21 • Attualmente positivi: 493.489 • Deceduti: 117.243 (+316) • Dimessi/Guariti: 3.268.262 (… - RobertoBurioni : 'Ho appena ricoverato 3 pazienti in terapia intensiva in 30 minuti. Tutti potevano vaccinarsi più di un mese fa, ma… - repubblica : Covid: chi non fa attività fisica ha il 73% di probabilità di finire in terapia intensiva - umbriajournal_ : Rimodulazione posti letto terapia intensiva 2, ne servono 5 per no covid - PerugiaToday : Coronavirus, cala la pressione sugli ospedali: a Perugia posti di terapia intensiva per i pazienti non Covid -