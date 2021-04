Tennis | Dominic Thiem | “Sono finito in un buco nero | spero di uscirne”

Leggi su oasport

(Di martedì 20 aprile 2021) Arrivare in alto, vincere uno Slam e poi cercare di restare sempre al top. Uno sforzo fisico e mentale che fa capire quanto sia difficile essere un campione.sta vivendo tutto questo ed il campione austriaco ha parlato al giornale Der Standard proprio del momento attuale della sua vita da sportivo, finita per sua stessa ammissione in un vortice da cui non riesce ad. “Quando passi tutta la vita a perseguire un obiettivo che condiziona tutto, una volta che lo hai raggiunto tutta la prospettiva cambia: è normale. Il problema è che neltutto va molto veloce e non rallenta di settimana in settimana. Quando ho vinto gli US Open, ero in uno stato di euforia. I risultati continuavano ad essere buoni,arrivato alla finale di Londra. Ma, preparandomi per questa stagione, ...