Tennis | Djokovic replica a Nadal | “Non sono ossessionato dai record | provo solo amore e passione per il tennis”

(Di martedì 20 aprile 2021) Dal campo daai microfoni di interviste e conferenze stampa. Novake Rafaelsi sfidano anche quando non hanno una racchetta in mano. Un botta e risposta tra i due grandi rivali, iniziato dallo spagnolo e chiuso, almeno per il momento, dal serbo.è stato intervistato da Metro e sul tema del provare a vincere un altro Slam, il maiorchino si è espresso in questo modo: “Voler vincere altri Slam, senza nessun dubbio, ma su questo noncome Novak”. Subito dopo, però,ha fatto un attimo retromarcia, specificando il termine usato nei confronti di: “Lui non èin un’accezione negativa, ma sicuramente è concentratosu questo e parla in ...

Il montepremi e il prize money dell' Atp 250 di Belgrado 2021 , torneo in programma dal 19 al 25 aprile. Novaktorna in campo nel torneo di casa sua, in seguito al brutto ko subito a Montecarlo contro Daniel Evans. Il serbo è ovviamente la testa di serie numero uno, mentre nella parte bassa spicca la ......con un montepremi di 650.000 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak... Il "padrone di casa" Novak, numero uno del mondo, è il principale favorito, seguito nel ...Botta e risposta a distanza tra Rafael Nadal e Novak Djokovic. Parlare di battibecco è eccessivo, ma sicuramente Novak ha voluto fare una puntualizzazione in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate ...Home; Tennis News; Jannik Sinner; Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal sono i principali esponenti del mondo del tennis nell'ultimo ventennio. I cosiddetti Big Three del c ...