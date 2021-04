«Tenebre e Ossa» | uscita | cast | trama Cos' ha di speciale la nuova serie fantasy Netflix?

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 aprile 2021) Tra le novità del mese,è il nuovo titolo diche non puoi perdere, soprattutto se sei appassionato del generee ti sono piaciutecome Cursed e The Witcher. Ecco, in effettipotrebbe essere più simile alla seconda, nel senso che anche questaè tratta da libri, in questo caso dai romanzi di Leigh Bardugo. La scrittrice è infatti autrice della saga GrishaVerse, composta da varie, tra cui la Trilogia Grisha e la Duologia di Sei di Corvi. Ladovrebbe essere l'adattamento dei primi volumi della trilogia e della duologia, cioè dae Sei di ...