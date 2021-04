Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | la vendetta di Steffen contro Franzi!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 20 aprile 2021) Non gli è bastato mentirle, manipolarla e persino drogarla: ora vuole pure la! Dopo aver visto i suoi intrighi smascherati,Baumgartner (Christopher Reinhardt) ha perso la donna che amava più di ogni altra cosa. E, nelle prossime puntate, dolore e pentimento lasceranno posto a rabbia e gelosia… Leggi anche:: Werner tradisce Robert, che lascia il Fürstenhof! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!, puntate: Franzi lasciae torna da Tim Franzi lascia, ...