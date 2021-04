Tara Aleck | le opere d’arte sulle sue unghie

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 20 aprile 2021) Durante il periodo del lockdown introdotto per contrastare l’emergenza coronavirus, in molti hanno cercato un modo per trascorrere le giornate al chiuso della propria casa.ha avuto l’idea di imparare a riprodurre grandi e splendide(come quelle di Van Gogh o Munch)sue. La 34enne ha cominciato ad interessarsi