Tapiro per Diletta Leotta che spiega che fine ha fatto Can Yaman (Di martedì 20 aprile 2021) Non ci sarà bisogno di fare intervenire nella questione Chi l'ha visto perchè la parola fine a questa storia la mette Striscia la notizia con il Tapiro a Diletta Leotta. Che fine ha fatto Can Yaman? A spiegare il motivo per il quale il suo fidanzato è sparito dai social, ci pensa proprio Diletta che raggiunta da Valerio Staffelli, risponde alle domande dell'inviato di Striscia la notizia raccontando qualcosa in più sulle "manovre" social dell'attore turco. Can Yaman da qualche giorno ha disattivato i suoi profili social e in merito a questa scelta si è detto di tutto. Che fosse impegnato in un programma stile Celebrity Hunted ad esempio. Ma la voce che circolava maggiormente riguardava proprio Can e ...

