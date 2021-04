“Tanto paga palazzo Chigi” | stagista 25enne minaccia gli agenti dopo la multa notturna

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 20 aprile 2021) Delirio di onnipotenza che sfocia in una palese mancanza di rispetto per persone, per la situazione pandemica e per le istituzioni, nonostante o proprio perché tale soggetto ne fa parte: una ragazza di appena 25 anni, dichiarandosi, inveisce contro i poliziotti che le avevano somministrato laper colta fuori casa oltre l’ora del coprifuoco. Insulti e minacce che hanno fatto male solo alla reputazione della ragazza. La vergogna sulle istituzioni La presunzione che la legge non valga per i legislatori è vecchia, sicuramente più dei 25 anni della ragazza, ma era inaccettabile prima e rimane inaccettabile tuttora. Alle 2.30 di notte, due poliziotti fermano per strada la ragazza, chiedendo l’autorizzazione per lo spostamento al di là dei limiti imposti dal coprifuoco e dalle ...