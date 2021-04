Tampone rapido fai da te, il kit arriva a maggio nei supermercati e nei negozi. Ecco come funzionerà (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo i tamponi molecolari, i test rapidi antigenici effettuati in farmacia e i test sierologici, c’è una novità nel campo della diagnosi del coronavirus: a partire dal mese di maggio sarà in vendita nel nostro Paese il primo Tampone fai da te. Sarà disponibile potenzialmente in qualunque negozio, dai supermercati ai bar, fino ai negozi e alle autogrill. Il funzionamento è uguale a quello del test antigenico (bisogna inserire un Tampone nella regione nasale, mescolarlo con un reagente e dopo circa 15 minuti si ha il responso), ma la differenza è che non servirà la presenza del personale medico per eseguirlo. Basterà infatti seguire alla lettera le istruzioni riportate nella confezione, in modo tale da non fare errori e comprometterne l’esito. Va ricordato però che per l’Iss in generale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo i tamponi molecolari, i test rapidi antigenici effettuati in farmacia e i test sierologici, c’è una novità nel campo della diagnosi del coronavirus: a partire dal mese disarà in vendita nel nostro Paese il primofai da te. Sarà disponibile potenzialmente in qualunqueo, daiai bar, fino aie alle autogrill. Il funzionamento è uguale a quello del test antigenico (bisogna inserire unnella regione nasale, mescolarlo con un reagente e dopo circa 15 minuti si ha il responso), ma la differenza è che non servirà la presenza del personale medico per eseguirlo. Basterà infatti seguire alla lettera le istruzioni riportate nella confezione, in modo tale da non fare errori e comprometterne l’esito. Va ricordato però che per l’Iss in generale ...

