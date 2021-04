Tampone Covid Fai Da Te, il kit in vendita nei supermercati e nelle farmacie: come funziona, quanto costa e quando arriva (Di martedì 20 aprile 2021) Da più di un anno gli italiani hanno imparato a fare i conti con la pandemia. In tantissime case sono presenti termometri a distanza, saturimetri e tutto l’occorrente per monitorare il proprio stato di salute. A rallegrare gli italiani, però, adesso è una nuova novità che farà risparmiare tempo e soldi ai cittadini ed esporrà tutti meno al “rischio contagi”. Il Tampone Covid Fai Da te diventa un kit in vendita nei supermercati e nelle farmacie. Tampone rapido a casa: quanto costa e dove acquistarlo Già dalla prima settimana di maggio gli italiani potranno acquistare il Test Rapido per diagnosticare comodamente a casa il Coronavirus. Il Tampone sarà acquistabile nei supermercati, nei negozi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Da più di un anno gli italiani hanno imparato a fare i conti con la pandemia. In tantissime case sono presenti termometri a distanza, saturimetri e tutto l’occorrente per monitorare il proprio stato di salute. A rallegrare gli italiani, però, adesso è una nuova novità che farà risparmiare tempo e soldi ai cittadini ed esporrà tutti meno al “rischio contagi”. IlFai Da te diventa un kit inneirapido a casa:e dove acquistarlo Già dalla prima settimana di maggio gli italiani potranno acquistare il Test Rapido per diagnosticare comodamente a casa il Coronavirus. Ilsarà acquistabile nei, nei negozi, ...

