Tabella vaccinazioni, gli obiettivi fissati da Figliuolo (Di martedì 20 aprile 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo punta a raggiungere il mezzo milioni di dosi somministrate al giorno e fissa gli obiettivi regione per regione: la Tabella delle vaccinazioni. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 fissa la nuova Tabella di marcia, Regione per Regione, i numeri. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)L’obiettivo rimane quello di aumentare il ritmo e il volume delle vaccinazioni contro la pandemia da Covid-19. Fino a questo momento in Europa la quantità dei vaccini pervenuti e somministrati sembra non aver rappresentato le aspettative iniziali. La necessità, anche e viste le riaperture imminenti di vaccinare la popolazione diventa necessaria ancor di più al trascorrere delle settimane. Il ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francescopunta a raggiungere il mezzo milioni di dosi somministrate al giorno e fissa gliregione per regione: ladelle. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 fissa la nuovadi marcia, Regione per Regione, i numeri. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)L’obiettivo rimane quello di aumentare il ritmo e il volume dellecontro la pandemia da Covid-19. Fino a questo momento in Europa la quantità dei vaccini pervenuti e somministrati sembra non aver rappresentato le aspettative iniziali. La necessità, anche e viste le riaperture imminenti di vaccinare la popolazione diventa necessaria ancor di più al trascorrere delle settimane. Il ...

Corriere : In Lombardia 51 mila dosi al giorno, 620 in Valle d’Aosta: la tabella regione per regione - MarianoNuzzo : Corriere della Sera: Vaccinazioni, la tabella regione per regione fissata da Figliuolo. - ApMdp : In Lombardia 51 mila dosi al giorno, 620 in Valle d’Aosta: i vaccini regione per regione - matteo2006 : Gen. #Figliuolo i conti non tornano , se applichiamo la stessa % della #Lombardia all'Italia i vaccini al dì sarebb… - Bubu_Inter : RT @GiovaQuez: La tabella per 'l'avvicinamento' alle 500 mila vaccinazioni al giorno tiene conto di una distribuzione di dosi alle Regioni… -