Superlega, ultras Milan attaccano Uefa: “Ennesima porcheria, ma non dite che pensate ai tifosi” (Di martedì 20 aprile 2021) Durissimo comunicato da parte dei tifosi del Milan. Gli ultras rossoneri si schierano contro la creazione della Superlega, ma allo stesso tempo attaccano duramente la Uefa, accusandola di parlare ora dell’importanza dei tifosi soltanto per una ragione di convenienza: “Onestamente, che tutti i signori della stanza dei bottoni adesso mettano al primo posto noi tifosi ci fa molto sorridere. Quella della Super League è solo l’ultima di innumerevoli manovre ormai in atto da decenni, che hanno portato il calcio a diventare un business. Certamente la nascita di questa nuova competizione sarebbe l’Ennesima spallata al calcio di una volta che è ormai solo un lontano ricordo, ed inevitabilmente finirà per oscurare il fascino e la tradizione dei ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Durissimo comunicato da parte deidel. Glirossoneri si schierano contro la creazione della, ma allo stesso tempoduramente la, accusandola di parlare ora dell’importanza deisoltanto per una ragione di convenienza: “Onestamente, che tutti i signori della stanza dei bottoni adesso mettano al primo posto noici fa molto sorridere. Quella della Super League è solo l’ultima di innumerevoli manovre ormai in atto da decenni, che hanno portato il calcio a diventare un business. Certamente la nascita di questa nuova competizione sarebbe l’spallata al calcio di una volta che è ormai solo un lontano ricordo, ed inevitabilmente finirà per oscurare il fascino e la tradizione dei ...

Advertising

ArturoDb72 : RT @sportface2016: #Superlega, gli ultras del #Milan attaccano l'#Uefa: 'Ennesima porcheria, ma ora non dite che pensate al bene dei tifosi… - sportface2016 : #Superlega, gli ultras del #Milan attaccano l'#Uefa: 'Ennesima porcheria, ma ora non dite che pensate al bene dei t… - zazoomblog : Superlega comunicato ultras Milan Curva Sud: “Scornatevi fra di voi ma non azzardatevi a nominare i tifosi” -… - nuovasocieta : Superlega, comunicato ultras Milan Curva Sud: “Scornatevi fra di voi, ma non azzardatevi a nominare i tifosi” - RemixFra : RT @M49liberorso: Dopo i tifosi del Liverpool anche gli altri tifosi delle squadre Inglesi e gli Ultras Sur del Real Madrid e la Curva Nor… -