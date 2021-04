Superlega | ufficiale | Arsenal | Chelsea | Liverpool | Manchester United e Tottenham rinunciano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo ilCity, tutte le squadre inglesi hanno annunciato l’addio alla. Una decisione drastica e clamorosa, che si sta ufficializzando in questi minuti attraverso le note dei diversi club.si uniscono quindi ai Citizens, abbandonando al loro destino Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Milan e Inter. SportFace.

forumJuventus : Antitrust UE: '#SuperLega operazione legittima e commerciale' ? - forumJuventus : ?? #SuperLega, la Juve vola in borsa ?? Giornata chiusa a +18% ?? - Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Con un comunicato ufficiale, il Manchester City comunica la propria volontà di lasciare la Superlega:… - josealealaimo : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham lasciano la Superlega ?? - MilanNewsit : UFFICIALE: il Manchester United si sfila dal progetto Superlega -

Commenta per primo La Football Association ha diffuso un comunicato dopo la notiziadell'uscita del Manchester City dallaEuropea: ' Accogliamo con piacere la notizia che alcuni club abbiano deciso di abbandonare il progetto, che minacciava l'intera famiglia del ...Tutto quello che c'è da sapere sullaCos'è lae chi parteciperà alla competizione Le squadre dellaCosa succede adesso: le trattative, le cause legali, il destino dei ...La Superlega rischia di naufragare a pochi giorni dall’annuncio. La grande reazione negativa dei tifosi e di buona parte dell’opinione pubblica inglese ha spinto diversi club di Premier League a fare ...In serata l'incontro tra i club fondatori che deciderà il futuro della Superlega: molti club hanno espresso perplessità ...