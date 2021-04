Superlega, “tribunale Madrid blocca sanzioni Fifa e Uefa” (Di martedì 20 aprile 2021) Superlega europea, il tribunale di Madrid blocca possibili sanzioni di Uefa e Fifa. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo ‘Marca’ il tribunale della capitale spagnola avrebbe diffidato Uefa e Fifa dal sanzionare i 12 club coinvolti nella nascita della Superlega. Pertanto i due organi calcistici non potranno imporre divieti o sanzioni a club o giocatori fino a quando non verrà esaminata completamente la questione. Intanto, la Uefa starebbe negoziando con un fondo di investimento britannico con sede a Londra per creare una nuova Champions League. Secondo El Mundo Deportivo, che rilancia indiscrezioni riferite da Bloomberg e Rmc, il budget iniziale per la nuova ... Leggi su funweek (Di martedì 20 aprile 2021)europea, ildipossibilidi. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo ‘Marca’ ildella capitale spagnola avrebbe diffidatodal sanzionare i 12 club coinvolti nella nascita della. Pertanto i due organi calcistici non potranno imporre divieti oa club o giocatori fino a quando non verrà esaminata completamente la questione. Intanto, lastarebbe negoziando con un fondo di investimento britannico con sede a Londra per creare una nuova Champions League. Secondo El Mundo Deportivo, che rilancia indiscrezioni riferite da Bloomberg e Rmc, il budget iniziale per la nuova ...

