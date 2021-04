Superlega | terremoto anche sui bookmaker | chiuse scommesse su Serie A | Champions e Premier League

Advertising

Gazzetta_it : Rassegna estera, terremoto #Superlega - sportface2016 : #Superlega, il terremoto riguarda anche il mondo delle #scommesse - 100x100Napoli : Superlega, terremoto bookmakers: bloccate le scommesse su Champions e campionati - INerazzurro : @franvanni Florentino avrebbe detto che nella Superlega sarà inserito il salary cup. Farlo in Uefa prima di mettere… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Rassegna estera, terremoto #Superlega -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega terremoto

Ilche ha scosso il mondo del calcio dopo l'annuncio dellapotrebbe ripercuotersi anche a livello di squadre nazionali , con la FIFA che ha minacciato l'esclusione per i giocatori dei ...Florentino Perez, presidente del Real Madrid e numero 1 della, in una lunga intervista a El Chiringuito illustra il progetto che coinvolge 12 squadre e che rischia di creare un...Il Wolverhampton ha scelto l’ironia per commentare il caso Superlega. I Wolves si ‘vedono’ campioni della Premier League 2018/2019.Per l’Italia ci saranno solo Inter, Milan e Juve danneggiando le altre squadre. Anche Draghi si dichiara contrario ...