Superlega, Talk Sports: "Riunione in serata tra le fondatrici per scogliere il progetto" (Di martedì 20 aprile 2021) Ha dell'incredibile l'indiscrezione lanciata da Talk Sports. La testata inglese ha parlato di una Riunione urgente in serata tra le squadre fondatrici della Superlega per discutere di un possibile scioglimento del progetto dopo le reazioni furibonde dei tifosi, le minacce di Uefa e Fifa e il clima di insoddisfazione generale. In più, il Chelsea pare si sia già sfilato dal progetto e lo stesso potrebbero fare presto Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona: "All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League", si legge. SportFace.

