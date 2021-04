Superlega | sul piatto 3 | 5 mld Finanziamento JpMorgan Rischio ' batosta' pay tv

(Di martedì 20 aprile 2021) Il grande affare del calcio, che i club europei fondatori dellaconoscono bene, vale tanto per cominciare,3,5 miliardi di euro. Diviso per i 12 big che hanno fatto il colpo grosso fanno quasi 300 milioni di euro ciascuno. E si tratta solo di un bonus d'ingresso, finanziato senza batter ciglio dalla banca americana Jp Morgan, destinato a crescere con i futuri introiti da estrarre nella miniera d'oro dei diritti televisivi. Il mercato fiuta in fretta l'affare e spinge in rialzo...

La notizia, che girava nell'aria da mesi, si chiama. Dodici club europei, tra cui ... Insomma un torneo a porte chiuse e quindi elitario, non basatomerito. Le critiche sono piovute da ...E poi: la Juve di Agnelli come arriverebbe? Le questioni da chiarire che restanotavolo, la Juventus in Borsa vola: i mercati scommettono"nuovo" calcio modello Usa, JP ...Il grande affare del calcio, che i club europei fondatori della Superlega conoscono bene, vale tanto per cominciare,3,5 miliardi di euro. Diviso per ...Da Draghi a Macron, dai tedeschi alla Commissione Ue, contrario persino il principe William. Londra e Bruxelles: leggi sulla concorrenza ...