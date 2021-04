Advertising

TV7Benevento : Superlega: Shearer, 'squalificherei dalla Premier League i 6 club che hanno aderito'... -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Shearer

Metro

Così Alan Shearer, ex attaccante della nazionale inglese, sulla nascita della Superlega. "Pensiamo al grande lavoro che ha fatto il Leicester, a quello che sta costruendo il West Ham -prosegue Shearer ...L'ex calciatore duro: "Il Milan non vince lo scudetto dal 2004, l'Inter dal 2010. La Juventus ora è quarto. Non parliamo di come sono messi ora Arsenal e Tottenham..." ...