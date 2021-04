Superlega, Sgarbi: “Associazione di stampo mafioso, va proibita per legge” (Di martedì 20 aprile 2021) “La Superlega? E’ un crimine, un’Associazione di stampo mafioso, una forma di mafia nello sport. E’ una cosa totalmente negativa e va proibita per legge. E’ un’Associazione a delinquere che privilegia solo alcuni, crea dei cartelli rispetto alla libertà nello sport, che è arte”. Usa parole dure Vittorio Sgarbi nell’affrontare ai microfoni dell’Adnkronos il tema della creazione da parte di dodici big d’Europa di una Superlega in contrasto all’Uefa e alle federazioni nazionali. Il critico d’arte e deputato aggiunge: “E’ la negazione dello sport, la negazione della gioventù, la negazione dell’arte, la negazione di tutto. Se tu stabilisci una classe ‘A’ in cui per titoli arriva qualcuno, togli ai giovani la possibilità di essere quelli che ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) “La? E’ un crimine, un’di, una forma di mafia nello sport. E’ una cosa totalmente negativa e vaper. E’ un’a delinquere che privilegia solo alcuni, crea dei cartelli rispetto alla libertà nello sport, che è arte”. Usa parole dure Vittorionell’affrontare ai microfoni dell’Adnkronos il tema della creazione da parte di dodici big d’Europa di unain contrasto all’Uefa e alle federazioni nazionali. Il critico d’arte e deputato aggiunge: “E’ la negazione dello sport, la negazione della gioventù, la negazione dell’arte, la negazione di tutto. Se tu stabilisci una classe ‘A’ in cui per titoli arriva qualcuno, togli ai giovani la possibilità di essere quelli che ...

