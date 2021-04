Superlega, Rummenigge: «Vorrei sapere perchè Agnelli non mi risponde al telefono» (Di martedì 20 aprile 2021) Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge commenta le scelte dei club italiani di entrare a far parte della Superlega Karl-Heinz Rummenigge potrebbe presto sostituire Andrea Agnelli alla guida dell’ECA. Intanto il CEO del Bayern Monaco ha commentato al Corriere della Sera la decisione di Juventus e Inter di entrare a far parte della Superlega: «Volevo parlare con Agnelli ma non sono riuscito a trovarlo al telefono. Non so le sue motivazioni e non voglio criticarlo senza saperle. Forse c’è una motivazione che non conosco. Inter? Si dice che abbiano grandi problemi finanziari. L’incasso potenziale sembra enorme ma non so se alla lunga i problemi saranno risolti. Io non ci credo. Non si può incassare sempre di più per compensare le spese». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinzcommenta le scelte dei club italiani di entrare a far parte dellaKarl-Heinzpotrebbe presto sostituire Andreaalla guida dell’ECA. Intanto il CEO del Bayern Monaco ha commentato al Corriere della Sera la decisione di Juventus e Inter di entrare a far parte della: «Volevo parlare conma non sono riuscito a trovarlo al. Non so le sue motivazioni e non voglio criticarlo senza saperle. Forse c’è una motivazione che non conosco. Inter? Si dice che abbiano grandi problemi finanziari. L’incasso potenziale sembra enorme ma non so se alla lunga i problemi saranno risolti. Io non ci credo. Non si può incassare sempre di più per compensare le spese». L'articolo proviene da ...

