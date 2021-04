Superlega, riunione per abolizione: anche United e Arsenal pronte al no (Di martedì 20 aprile 2021) Ha dell'incredibile lo scenario che si sta venendo a creare negli ultimi minuti. Possibile riunione per chiudere il progetto Superlega Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 aprile 2021) Ha dell'incredibile lo scenario che si sta venendo a creare negli ultimi minuti. Possibileper chiudere il progetto

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA RIUNIONE TERMINATA IN LEGA JUVENTUS, INTER E MILAN: 'VOGLIAMO CONTINUARE IN SERIE A' #SkySport… - DiMarzio : Riunione in Lega per 17 club di #SerieA - tancredipalmeri : Ma chi è che ha fatto la puzzetta alla riunione della #SuperLega ? - europintas : RT @DiMarzio: LIVE #Superlega | La grande fuga? Stasera riunione di urgenza tra le 12 fondatrici. Tutti gli aggiornamenti ?? - Crocianius01 : RT @DiMarzio: LIVE #Superlega | La grande fuga? Stasera riunione di urgenza tra le 12 fondatrici. Tutti gli aggiornamenti ?? -