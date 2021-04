Superlega: Real Madrid, Chelsea e Manchester City subito fuori dalle semifinali di Champions? (Di martedì 20 aprile 2021) Da Draghi al principe William tutti fianco dell'Uefa e della Fifa contro la secessione del pallone. «Salviamo i campionati nazionali». Ma i club ribelli vogliono portare Uefa e Fifa in tribunale Leggi su corriere (Di martedì 20 aprile 2021) Da Draghi al principe William tutti fianco dell'Uefa e della Fifa contro la secessione del pallone. «Salviamo i campionati nazionali». Ma i club ribelli vogliono portare Uefa e Fifa in tribunale

Advertising

angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Nel 2024 così saremo morti, ci sono squadre che hanno perso centinaia di mil… - LaStampa : Superlega, i club: dieci miliardi in 23 anni per la mutualità. L’Uefa: Manchester City, Chelsea e Real Madrid verso… - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? Real Madrid, Chelsea e City subito fuori dalla Champions? - ing_Oscar8a : RT @Corriere: ?? Real Madrid, Chelsea e City subito fuori dalla Champions? -