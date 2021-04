Advertising

sessoekarnazza : RT @DAMNSKIPPY20: Florentino Perez che dice che la Superlega servirebbe a salvare il calcio e non gli interessi delle partecipanti è come q… - DillZero_9 : RT @Aramcheck76: Ovvviamente la #Superlega non rappresenta l’Europa geografica (ad oggi 3 paesi) né tantomeno quella politica (per il 50% è… - maurizioID : RT @autosprint: #Superlega, quella volta che la #F1 minacciò la #Fia con il campionato alternativo - enzo_conte79 : RT @peppeiodice1: Se da una classe togli 'il figlio di papá' 'il raccomandato' e 'il secchione' (che tramite il padre di uno di loro 'presi… - MarioCantagall1 : RT @peppeiodice1: Se da una classe togli 'il figlio di papá' 'il raccomandato' e 'il secchione' (che tramite il padre di uno di loro 'presi… -

Read More Sport: Nino D'Angelo, 'Si facciano il loro campionato per ricchi, quello non è calcio' 20 Aprile 2021 "A me interessa che non ci sia il Napoli, in: si facessero ...'A me interessa che non ci sia il Napoli, in: si facessero il loro campionato per ricchi, tanto ce li hanno i soldi. Noi dobbiamo stabilire se il calcio è ancora passione o è diventato solo business. Perché se è solo business, a ...'Ma quei 200 milioni rappresenterebbero solo la base, perché poi occorrerebbe aggiungere gli introiti aggiuntivi relativi al cammino nel torneo e al possibile aumento dei compensi commerciali degli sp ...Per me è tutto questo e se nascesse la Superlega la passione e tutti quei valori che vi ho detto verrebbero meno. Lo ripeto, per me calcio è pop. Abbiamo quella cultura lì speriamo di continuare ad ...