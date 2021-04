??Superlega | quattro inglesi e l' Atletico Madrid verso il ritiro Il Barça farà votare i soci

Advertising

Perde già i pezzi, dopo meno di 48 ore, la. Il Chelsea , il Manchester City e l' Atletico Madrid potrebbero essere le prime società ad abbandonare il progetto della: secondo la BBC, il Sun e la stampa spagnola i club starebbero preparando la documentazione necessaria per ritirare l'adesione alla costituzione della controversa competizione. In ...Lasta perdendo i pezzi . E c'è chi parla di una riunione prevista per le 23.30 in cui i ... sull'onda delle prime due, anche gli altriclub inglesi -, Liverpool, Manchester United, ...Superlega, svolta clamorosa: arriva l’annuncio che fa tremare i tifosi, tra poche ore conosceremo la verità sul progetto Alla fine tra la Uefa e i club secessionisti vinceranno i tifosi: è questa l’ar ...Quattro club di Premier League sono pronte ad abbandonare la Superlega. La conferma è arrivata direttamente da fonti inglesi ...