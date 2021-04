Superlega: Premier League, 'valutiamo tutte le azioni per impedirne lo sviluppo' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicazioni immediate della proposta della Superlega. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all'unanimità e con vigore i piani per la competizione. La Premier League sta valutando tutte le azioni disponibili per impedirle lo sviluppo". Questo è quanto si legge nel comunicato dei 14 club della Premier League che si sono riuniti oggi, escludendo le 'big six', riguardo la Superlega. “La Premier League - prosegue la nota - continuerà a lavorare con le principali parti interessate, inclusi tifosi, governo, Uefa, FA, per proteggere i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicimmediate della proposta della. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all'unanimità e con vigore i piani per la competizione. Lasta valutandoledisponibili per impedirle lo". Questo è quanto si legge nel comunicato dei 14 club dellache si sono riuniti oggi, escludendo le 'big six', riguardo la. “La- prosegue la nota - continuerà a lavorare con le principali parti interessate, inclusi tifosi, governo, Uefa, FA, per proteggere i ...

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Guardiola: 'Lo sport non è sport se non c'è rapporto tra fatica e risultato' - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA Comunicato Premier League: 'Ci opporremo con vigore Chiediamo ai sei club di cessare il loro co… - DiMarzio : Il comunicato della #PremierLeague - LeoWolf1992 : RT @CalcioFinanza: #PremierLeague, i club esclusi condannano la #Superlega: «Valuteremo tutte le azioni perché il progetto non vada avanti»… - CalcioFinanza : #PremierLeague, i club esclusi condannano la #Superlega: «Valuteremo tutte le azioni perché il progetto non vada av… -