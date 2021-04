Superlega, Premier League in rivolta! La protesta di 14 club contro le big: “distruggete il calcio e i sogni dei tifosi” (Di martedì 20 aprile 2021) Foto di Andy Rain / Ansa Superlega, i club di Premier League in rivolta contro le big: duro comunicato delle ‘altre’ 14 squadre che critica fortemente il nuovo format Si infiamma la protesta del calcio inglese contro la Superlega. L’Inghilterra, ad oggi, è la nazione che offre il più alto numero di squadre alla nuova competizione fondata dai paperoni del calcio mondiale, ben 6: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arseanal e Tottenham. Dopo il dissenso espresso dai tifosi del Liverpool nei confronti della propria squadra nella giornata di ieri, quest’oggi gli altri 14 club inglesi hanno fatto fronte comune, rilasciando un duro comunicato nel quale esprimono la ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Foto di Andy Rain / Ansa, idiin rivoltale big: duro comunicato delle ‘altre’ 14 squadre che critica fortemente il nuovo format Si infiamma ladelinglesela. L’Inghilterra, ad oggi, è la nazione che offre il più alto numero di squadre alla nuova competizione fondata dai paperoni delmondiale, ben 6: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arseanal e Tottenham. Dopo il dissenso espresso daidel Liverpool nei confronti della propria squadra nella giornata di ieri, quest’oggi gli altri 14inglesi hanno fatto fronte comune, rilasciando un duro comunicato nel quale esprimono la ...

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Guardiola: 'Lo sport non è sport se non c'è rapporto tra fatica e risultato' - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA Comunicato Premier League: 'Ci opporremo con vigore Chiediamo ai sei club di cessare il loro co… - DiMarzio : Il comunicato della #PremierLeague - sparklylouis : RT @The__Musti: La UEFA e la FIFA ne escono sconfitte in ogni caso: 1) Escludi dai campionati le squadre? Beh fanno la superlega nel weeke… - DanieleMeloni80 : ??????#UK, il vertice delle squadre di Premier League contro la #SuperLega si conclude con un nulla di fatto ma con i… -