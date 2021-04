Superlega: premier Gb Johnson accoglie con favore presunta uscita di Chelsea e City (Di martedì 20 aprile 2021) Londra, 20 apr. (Adnkronos) - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha twittato la sua approvazione per i rapporti secondo cui Chelsea e Manchester City lasceranno la Superlega europea, ampiamente condannata. "La decisione di Chelsea e Manchester City è - se confermata - assolutamente giusta e li lodo per questo", ha twittato Johnson. "Spero che gli altri club coinvolti nella Super League europea seguano il loro esempio". Johnson e il governo hanno detto che faranno di tutto per impedire ai sei membri inglesi del campionato separatista di giocarci, gli altri sono Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool. Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha twittato che l'intera squadra si oppone all'evento, dicendo: "Non ci piace e non vogliamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Londra, 20 apr. (Adnkronos) - Il primo ministro britannico Borisha twittato la sua approvazione per i rapporti secondo cuie Manchesterlasceranno laeuropea, ampiamente condannata. "La decisione die Manchesterè - se confermata - assolutamente giusta e li lodo per questo", ha twittato. "Spero che gli altri club coinvolti nella Super League europea seguano il loro esempio".e il governo hanno detto che faranno di tutto per impedire ai sei membri inglesi del campionato separatista di giocarci, gli altri sono Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool. Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha twittato che l'intera squadra si oppone all'evento, dicendo: "Non ci piace e non vogliamo ...

