Superlega: Pirlo, 'Agnelli spiegherà nei dettagli il progetto, abbiamo fiducia in lui' (Di martedì 20 aprile 2021) Torino, 20 apr. - (Adnkronos) - "Stamattina il presidente ci ha parlato e siamo sereni perché sappiamo che lui è in prima linea in questo nuovo progetto. Lo vediamo quasi tutti i giorni, è sempre stato vicino alla squadra. Ci ha spiegato questo progetto, ci ha dato grande fiducia, ma la cosa più importante che ci ha detto è di continuare il nostro lavoro. Nell'arco di questi anni ci sono stati tanti cambiamenti ma non sono io la persona più adatta a spiegare". Lo dice l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Parma, in merito alla nascita della Superlega. "Come ho detto in prima linea c'è il presidente, sarà lui a spiegare i dettagli, come stanno facendo in questi giorni gli altri presidenti coinvolti. Sono state fatte tante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Torino, 20 apr. - (Adnkronos) - "Stamattina il presidente ci ha parlato e siamo sereni perché sappiamo che lui è in prima linea in questo nuovo. Lo vediamo quasi tutti i giorni, è sempre stato vicino alla squadra. Ci ha spiegato questo, ci ha dato grande, ma la cosa più importante che ci ha detto è di continuare il nostro lavoro. Nell'arco di questi anni ci sono stati tanti cambiamenti ma non sono io la persona più adatta a spiegare". Lo dice l'allenatore della Juventus Andrea, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Parma, in merito alla nascita della. "Come ho detto in prima linea c'è il presidente, sarà lui a spiegare i, come stanno facendo in questi giorni gli altri presidenti coinvolti. Sono state fatte tante ...

